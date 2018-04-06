Азербайджан всегда незамедлительно реагирует и направляет ноту в случае встреч карабахских сепаратистов с с официальными представителями других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД отметил, в целом эти встречи сепаратистов проходят на низком уровне: «К примеру, они пытались организовать встречи в Конгрессе США. Однако на встречу пришло всего лишь пять человек, двое из которых были этническими армянами. Я считаю, что эта встреча была абсолютно безрезультативной», — отметил он, напомнив что осдеп США выразил свое мнение по поводу визита.

«Мы также отправляли ноту протеста французским коллегам в связи со встречей представителей сепаратистов с мэром одного из городов Франции. На данный момент мы ждем от них ответа», — заявил Мамедъяров.

Minval.az