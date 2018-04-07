Исследование с участием 168000 человек показало различия между разными способами набора текста на клавиатуре. Теперь специалисты Университета Аалто (Финляндия) и Кембриджского университета (Великобритания) готовы поделиться секретами быстрой печати со всеми желающими.

Как пишет «Вокруг света», средний показатель набора текста для участников исследования составил 52 слова в минуту — это меньше, чем скорость профессиональных машинистов 1970–1980-х годов, которые набирали по 60–90 слов в минуту. Впрочем, проведенное исследование показало, что некоторые люди способны набирать и около 120 слов в минуту!

Данные собирались с помощью онлайн-теста, оценивающего скорость печати. Свои навыки продемонстрировали жители более 200 стран. Неудивительно, что наибольшее количество ошибок было связано с высокой скоростью печати. Исправление многочисленных опечаток существенно замедляло набор текста. Однако в ходе эксперимента были обнаружены и другие тенденции.

Самые быстрые машинисты используют одновременное нажатие нескольких клавиш (rollover typing) — этот способ часто используют геймеры, однако при наборе текста такое зафиксировано впервые. При таком типе печати следующая клавиша нажимается до того, как была отпущена предыдущая. Эта стратегия была на удивление широко распространена: среди тех, кто умел быстро печатать, 40–70% нажатий клавиш происходили именно по этой схеме.

Еще один полезный навык — так называемая «слепой» ввод, когда не нужно смотреть на клавиатуру, чтобы найти нужный символ. При постоянной практике пальцы автоматически находят нужные комбинации клавиш, что существенно ускоряет ввод текста. Возможность смотреть на экран во время печати позволяет быстрее находить ошибки.

Таким образом, для повышения навыка набора текста специалисты также рекомендуют периодически проверять себя с помощью тестов, тренироваться, а также использовать описанный выше прием одновременного нажатия нескольких клавиш.

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