Карл Лагерфельд объявил о сотрудничестве с некоммерческой организацией Girls Inc и о благотворительной акции. В преддверии выпускного вечера, которого с нетерпением ждут миллионы старшеклассниц во всем мире, он решил подарить несколько выпускных платьев тем, кто в этом нуждается.

Согласно информации издания 7Дней, в течение всего апреля Лагерфельд будет дарить по одному платью за каждое купленное платье на его сайте karllagerfeldparis.com. То есть как это работает: вы покупаете платье, а кто-то, кто не может себе позволить его приобрести, получает точно такое же бесплатно. Вот скриншлот с сайта, на котором можно увидеть лишь малую часть нарядов, на которые смогут рассчитывать девушки.

В конце апреля сто старшеклассниц из Нью-Йорка получат приглашение в специальный поп-ап магазин, где смогут выбрать платье мечты. Разве не сказка про Золушку?

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