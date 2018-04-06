«Мы понимаем, что в системе ООН, в частности, Совета безопасности ООН должны быть проведены реформы».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

В первую очередь, по его словам, должно быть увеличено количество членов СБ ООН.»Конечно ООН — уникальная площадка для диалога, но мы имеем конкретные требования по реформе данной структуры», — заявил Э. Мамедъяров, отметив необходимость усиления этой структуры(цитата по АПА).

Minval.az