«Мы понимаем, что в системе ООН, в частности, Совета безопасности ООН должны быть проведены реформы».

Об этом заявил  министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на  пресс-конференции по итогам  конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

В первую очередь, по  его словам,  должно быть увеличено количество  членов СБ ООН.»Конечно ООН —  уникальная площадка для диалога, но мы имеем конкретные требования по реформе данной структуры», — заявил Э. Мамедъяров, отметив необходимость  усиления  этой структуры(цитата по АПА).

Minval.az