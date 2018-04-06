Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске ответил на вопрос местных журналистов о том, как он произносит название белорусского государства, пишет RT.

«Мы, как неоднократно подчёркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как удобно в данный момент», — сказал он.

Он также добавил, что многие из его белорусских друзей говорят «Белоруссия», а многие россияне — «Беларусь».

Отвечая на вопрос, какое название использует он, Лавров сказал: «То так, то так».

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