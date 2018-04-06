Скандал с Еленой Малышевой, призвавшей к отстрелу проявляющих агрессию бездомных собак, продолжает набирать обороты. Накануне Леонид Ярмольник дал оценку всему сказанному телеведущей в эфире Первого канала. Актер попытался найти оправдание Малышевой. Он выдвинул версию, что телезрители могли неправильно её понять. Ярмольник надеется, что Малышева выступит с опровержением. В случае, если этого не произойдет, артист будет считать Елену «ненормальным» человеком.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы её знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю, — цитирует Ярмольника НСН.

Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будет настаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали и вообще против морали нормального общества и нормальных людей!»

Читайте также: Елена Малышева стала фигурантом громкого скандала

Minval.az