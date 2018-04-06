За 50 тысяч рублей 57-летний мужчина пытался решить вопрос об освобождении гражданина Азербайджана, задержанного за незаконное пересечение границы.

28 февраля смолянин передал деньги сотруднику ФСБ, после чего был задержан. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

«Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил «Рабочему пути» старший помощник прокурора Смоленской области Александр Боровиков.

Minval.az