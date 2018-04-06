Ирада Зейналова — яркая, российская тележурналистка, умеющая подавать новостные репортажи в авторской ни на кого не похожей манере.

Дата рождения: 20 февраля 1972 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рыбы

Как сообщает российское интернет-издание teleprogramma.pro, Ирада появилась на свет в столице России у русской мамы и азербайджанца отца. Девочка и ее младшая сестра Светлана воспитывались в строгих восточных традициях дисциплины и уважения к старшим. С раннего детства Ирада была активным, любознательным человеком. В школе хорошо училась и принимала участие в общественной деятельности.

В 1990 году девушка получила аттестат зрелости и выбрала для себя инженерную специальность в авиационном институте, после окончания которого последовала кратковременная стажировка в США.

В 1997 году, после Америки, Ирада пребывала в поисках работы. По специальности ничего не нашлось, но подруга предложила ей занять свободную вакансию помощницы редактора программы «Время» на телеканале РТР. За три последующих года Зейналова выросла из помощников в редакторы, а затем стала и ведущей вверенной ей новостной передачи. За очень короткое время Ирада подняла «Время» к высоким рейтингам, благодаря своему природному таланту правильно подавать и оценивать события. Ей доверяли вести телерепортажи самых сложных тематик — горячие точки, террористические акты, чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры. А также интервью с ньюсмейкерами недели и с главой государства. За яркие сюжеты и плодотворную многолетнюю работу Ираду не раз награждали престижными премиями и медалями. Среди них «ТЭФИ» и орден «За заслуги перед Отечеством».

Зейналова также возглавляла дочернее предприятие Первого канала в Лондоне, а потом и в Тель-Авиве. Когда журналистка решила перейти на НТВ, руководство Первого канала ее долго не хотело отпускать.

Личная жизнь Ирады Зейналовой

С первым мужем спецкором Алексеем Самолетовым («Вести» и «Вести-Москва», «Мир на грани») Ирада познакомилась на работе. В браке, который продлился 20 лет, вырос сын Тимур. В 2015 году пара оформила развод.

Второй брак Зейналовой с военным корреспондентом Александром Евстигнеевым продлился год, с декабря 2016 по декабрь 2017 года.

Телепроекты

2000-2003 — Вести (РТР)

2000-2003 — Вести недели (РТР)

2003-2016 — Новости (Первый канал)

2003-2016 — Другие новости (Первый канал)

2012-2016 — Воскресное время (Первый канал)

2012-2015 — Разговоры с Дмитрием Медведевым (Первый канал)

2016 — Разговоры с Дмитрием Медведевым (НТВ)

2016 — Итоги недели с Ирадой Зейналовой (НТВ)

2017 — Недетский разговор с Владимиром Путиным (НТВ).

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