Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает странной ситуацию с домашними животными Сергея Скрипаля, которых, по информации британской прессы, кремировали, тем самым фактически уничтожив улики.

«По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Как передает Интерфакс, она напомнила, что, как пишут британские газеты, при обыске в доме Скрипаля животных не заметили, и в результате две морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили из-за того, что он был в стрессовом состоянии.

«По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения», — подчеркнула Захарова.

Sergey Skripal’s cat and guinea pigs ‘dead after being found malnourished’ in his Salisbury homehttps://t.co/mxBGEBFjfl pic.twitter.com/28zIm6gaQ3

— Mirror Politics (@MirrorPolitics) 5 апреля 2018 г.