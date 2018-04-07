Воронежский облсуд отпустил на свободу гражданина Азербайджана, которого обвиняли в применении насилия к сотруднику ФСБ. По сведениям «Вести-Воронеж», оправдательный приговор вынесла судья Татьяна Винокурова.

События, которые легли в основу дела азербайджанца, случились летом 2017 года. Силовики на воронежском рынке Алексеевский проводили следственные действия, связанными с уголовными делами, которые в это время расследовали. Они предполагали, что встретят сопротивление земляков владельца рынка из Азербайджанца. Поэтому для обеспечения безопасности подключили сотрудников силового спецподразделения ФСБ. Действительно, при появлении силовиков на рынке начались волнения. Азербайджанцы стали им противодействовать и не пускали их. Один из мужчин во время стычки со спецназовцем стал выкручивать ему руки, пытался отобрать дубинку. Сотрудник ФСБ получил травмы.

Азербайджанца задержали, его поместили в СИЗО. В отношении него возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). На следствии мужчина полностью признавал вину в нападении на сотрудника ФСБ. Он просил об особом порядке рассмотрения дела – без исследования доказательств. Однако в суде гражданин Азербайджана выступил с новой версией, которая стала поводом вынести оправдательный приговор.

Давая показания в суде, обвиняемый их изменил. Он заявил, что снимал столкновение на рынке на сотовый телефон. Что не запрещается законом. Сотрудник ФСБ мобильник отобрал и выбросил – то есть действовал незаконно, поэтому не имеет право на защиту в суде. Слова азербайджанца подтвердили его земляки, свидетели защиты.

Рассматривая дело, судья облсуда Татьяна Винокурова больше поверила показаниям подсудимого и его земляков, чем доводам потерпевшего сотрудника ФСБ и его коллегам. Уроженца Азербайджана освободили в зале суда после оглашения оправдательного приговора. В тот же день он покинул Россию.

Minval.az