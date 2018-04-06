Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, больше не находится в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. Об этом сообщает Интерфакс.

«Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии», — сказала Бланшард, слова которой приводятся в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии.

Она добавила, что состояние дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии улучшается с каждым днем, однако говорить о дате ее выписки еще рано.

«Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда ее состояние здоровья позволит ей покинуть больницу», — сказала Бланшард. «Любые спекуляции о том, когда этот день наступит, — это только спекуляции», — добавила она.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает.

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