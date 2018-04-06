«Между Азербайджаном и Ираком установлены тесные связи. Посольство Ирака в Баку работает хорошо. Деятельность посольства Азербайджана в Ираке также не вызывает нареканий. Мы считаем, что можем еще больше улучшить наши отношения».

Как сообщает АПА, об этом в Баку сказал заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид.

Он отметил, что за последние 2-3 года число приезжающих из Ирака в Азербайджан туристов возросло: «Если 4-5 лет назад из Ирака в Азербайджан в год приезжали 2-3 тысячи туристов, то сейчас эта цифра приблизилась к 65 тысячам.

Думаю, что мы также должны расширять наше сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства. Ирак и Азербайджан имеют большой потенциал для этого».

Minval.az