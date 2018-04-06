«Для расследования возможных фактов коррупции и злоупотребления полномочиями в SOCAR открыта внутренняя горячая линия».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Госнефтекомпании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

По его словам, для обеспечения прозрачности в области связей с общественностью и партнерами компании ежегодно публикуются корпоративные отчеты о деятельности SOCAR, с условием сохранения ее коммерческих интересов: «Отчет устойчивого развития SOCAR, годовой отчет, финансовые отчеты регулярно проверяются и утверждаются авторитетной аудиторской компанией Ernst&Young. Для достижения более высокой эффективности во всех сферах деятельности в компании организована система внутреннего контроля и управления рисками».

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