Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

В санкционный список внесены глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы»Виктор Вексельберг.

Также санкции были введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза»Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко.

«Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность», — говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций, передает Интерфакс.

«Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства», — отметил С.Мнучин.

При этом, согласно заявлению, в Вашингтоне предусмотрели меры по минимизации ущерба в связи с этими санкциями для американских граждан, партнеров и союзников США.

«Все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Помимо этого, лица, не обладающие гражданством США, могут попасть под действие ограничительных мер в том случае, если они намеренно проводили с ними (физическими и юридическими лицами — ред.) значительные операции от своего имени либо от имени компаний, которые были включены сегодня в санкционный список», — отмечается в заявлении.

Minval.az