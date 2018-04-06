Азербайджан закупает вооружение у самых лучших производителей, и это вооружение позволяет чувствовать себя достаточно уверенно. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству ТАСС.

«Укрепление военного потенциала нашей страны — один из главных приоритетов. В этом направлении было сделано немало. Мы практически завершили процесс перевооружения. Наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера.

Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому, конечно же, очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины, и, конечно же, многочисленные учения и тренинги также нам показывают, где у нас еще есть недостатки. «Мы значительно укрепили материально-техническую базу Вооруженных сил, более 80 процентов всех наших военных баз и военных городков были по существу отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой. На предстоящие годы мы, естественно, будем активно заниматься военным строительством. Что касается приобретения вооружений, оно будет более выборочным, более конкретным, под решение соответствующих задач», — сказал И.Алиев

Президент напомнил, что 10 лет назад по его инициативе было создано Министерство оборонной промышленности. «Потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. И в Азербайджане производится более 1000 наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает нашу зависимость от импорта по многим показателям, также создает хороший экспортный потенциал, так что Азербайджан становится страной-экспортером вооружений», — сказал Президент Азербайджана.

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