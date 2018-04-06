Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обсуждая подготовку к празднованию 20-летия Астаны, новой столицы страны, предложил радикально изменить систему наименования улиц в городе, передает «Настоящее Время».

Как оказалось, в любимом городе президента Казахстана есть улицы, названные в честь людей, о которых Назарбаев даже не слышал.

«Мухамедханов — кто это?» — поинтересовался Назарбаев на заседании 4 апреля у заместителя акима Астаны. (Каюм Мухамедханов — казахский учёный — ред.)

«Он основоположник абаеведения, один из известных академиков», — ответил Ермек Аманшаев. Президента ответ не удовлетворил:

«Абаеведение, ауезовведение, еще какое-то ведение… им всем будешь давать улицы Астаны? — спросил он. — Какое он имеет отношение к Астане?»

«Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане. Конечно, ничего хорошего нет менять снова улицы и путать людей. Но наведите порядок. Я еще раз говорю, назовите номером улицу и все», — настоятельно рекомендовал президент.

В Астане сегодня есть улицы названные в честь экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, короля Иордании Хусейна, египетского писателя Таха Хусейна и короля Саудовской Аравии — Фахда бен Абдул Азиза, а также многих других политиков и ученых. Неудивительно, что идею заменить их названия на цифры многие не одобряют:

«Ему надо, чтобы люди помнили только историю когда он правил, только связанное с его именем. А ничего другого — чтобы люди даже вспомнить не могли, — объясняет предложение Назарбаева Уалиха Кайсаров, экс-депутат сената парламента Казахстана. — Это очень плохо для правителя, для руководителя государства. Это низменный поступок».

Недавно сразу в нескольких городах Казахстана главные улицы были названы в честь Нурсултана Назарбаева. Одной из переименованных была улица Фурманова в Алма-Ате: именно на ней находится въезд на территорию рабочей резиденции президента.

Депутаты горсовета (маслихата) Алма-Аты объясняли переименование просьбами общественности: Фурманов – красноармеец который в 1919-20 годах был начальником политического управления Туркестанского фронта и руководил ликвидацией антисоветского мятежа в Алма-Ате.

По прогнозам Назарабаева, через 32 года население Астаны вырастет до двух миллионов человек. Уже в этом году к ее 20-летию регионы страны должны преподнести в подарок столице новые парки, скверы и даже школы.

Minval.az