Наблюдательные телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды «Рома» во время трансляции чемпионата Лиги чемпионов УЕФА, пишет BBC.

В то время как команда «Барселоны» уверенно обыгрывала «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала с изумлением смотрели на эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

На логотипе футбольного клуба «Рома» изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей Рима.

Государственной телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Правообладатель иллюстрацииAFPImage captionНа логотипе футбольного клуба «Рома» изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Рема и Ромула — по легенде основателей Рима

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