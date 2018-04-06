В Москве 33-летняя жительница Казахстана пыталась продать своего годовалого сына. Следователи столичного управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

— Женщина, находясь на территории города Алма-Ата, из корыстных побуждений разместила в группе в соцсети объявление о поиске приёмных родителей для своего ребёнка 2017 года рождения. За продажу сына обвиняемая потребовала 20 тысяч долларов США, что эквивалентно 1 177 800 руб., — отмечается в сообщении СКР.

После этого 5 апреля мать вместе с малышом приехала в Москву на сделку. Их встретили переодетые правоохранители. Женщина прошла с ними в квартиру, где и были подписаны все «документы». Для завершения «сделки» правоохранители вместе с матерью прошли в отделение банка, где должны были передать деньги. Там её и задержали.

Как передает «Лайф», мальчика звали Илья-Люцифер. Отмечается также, что они прошли из квартиры в подмосковное отделение Сбербанка.

Minval.az