В понедельник, 9 апреля, на пост президента Армении официально заступит Армен Саргсян. Серж Саргсян ему передаст этот пост после десяти лет президентства, однако это отнюдь не означает, что четвертый президент будет что-либо решать в стране — бразды правления все равно останутся в руках у пока еще действующего главы государства. Для этого Серж Саргсян сделал все возможное, еще три года назад изменив Конституцию. Самой целью изменения модели правления на парламентскую было кресло премьер-министра, которое Саргсян займет уже через 10 дней. Таким образом, инаугурацией новоизбранного президента власть Саргсяна не заканчивается, а, наоборот, набирает новые обороты. И пока остается гадать, как долго его правление будет продолжаться. Об этом пишет российское проармянское издание «Eadaily».

Так какое наследие оставляет президент Серж Саргсян премьер-министру Сержу Саргсяну, чем запомнились прошедшие десять лет, задается вопросом издание.

«Безусловно, были и достижения и победы, однако поражения и проблемы заставляют о них забывать: люди покидают страну, либо живут за чертой бедности, так могут ли достижения и успехи в каких-то отраслях радовать их? В 2008 году, когда Саргсян был избран президентом, уровень бедности в стране составлял 27,6%, как оказалось позже, это был самый низкий показатель за последние 10 лет. Власть оправдывается тем, что в 2009 году грянул финансово-экономический кризис и именно он, а не их бездарная политика по поощрению олигархии, монополий, заправленная высоким уровнем коррупции на всех уровнях, привели страну в такое положение. Однако в отличие от других стран, спустя и пять лет после кризиса уровень бедности оставался близким к критическому порогу: в 2014 году, согласно официальной статистике, бедность в Армении была на уровне 30%, а в 2016 году показатель снизился лишь на 0,6%. Причем, даже это незначительное снижение вызвало немало вопросов, так как тяжелая социальная ситуация в стране, где уже несколько лет не повышались заработная плата, пособия и пенсии, на фоне продолжающегося роста цен точно не способствуют улучшению каких-либо показателей. Национальная статистическая служба в январе опубликовала данные по инфляции за прошлый год и отметила, что в 2017 году она составила всего 2,7%, что, в общем-то, неплохо, однако в парламенте страны оппозиция озвучила другие цифры — рост цен превысил 21%, и с этим согласилось большинство населения, но, естественно, не власть.

Стоит напомнить, что заступая на пост президента 10 лет назад, Саргсян обещал до 2010 года искоренить бедность, назвав эту проблему «внутренним врагом». Однако десять лет спустя наблюдаем картину, как этот самый внутренний враг набирается сил и расширяет свои владения во многом благодаря и неправильной политике властей. В ответ на это люди продолжают массово покидать Армению. Согласно той же статистической службе, за прошедшие десять лет из страны навсегда уехали 380 тысяч людей, в среднем 38 тысяч в год. Причем в первые годы его президентства уровень миграции оставался таким же низким, как в период второго президента Роберта Кочаряна — от 20 до 25 тысяч людей в год. Но уже начиная с 2010 года уровень миграции стал расти — 46 700 человек, а в 2016 году из Армении навсегда уехали уже 48 200.

В 2017 году самым запоминающимся стало выступление Саргсяна о том, чтобы в 2040 году довести численность населения Армении до 4 млн человек. Мало сказать, что заявление подверглось шквалу критики с учетом миграционной и демографической ситуации в стране. В 2008 году в Армении родились 41 185 детей, в 2009-м 44 466 ребенка. Но уже в 2017 году уровень рождаемости стал рекордно низким — 37 700 детей. Может ли численность населения страны с такими показателями всего лишь через двадцать лет вырасти на миллион человек? Вряд ли, о чем говорят и специалисты из ООН. Согласно исследованию Фонда населения всемирной организации, учитывая экономическую ситуацию и демографические тенденции, в 2035 году население Армении может сократиться до 2,5 миллионов…

Не способствует желанию жить и рожать детей в этой стране висящий над нами и будущими поколениями финансовый «дамоклов меч». По состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Армении составил $ 6 млрд 774 млн 604 тысяч, из которых $ 5 млрд 494 млн 905 тысяч — это внешний долг. Причем министр финансов Вардан Арамян недавно заявил, что в 2019 год республика шагнет с $ 7 млрд долгом, но дефолт, поспешил добавить чиновник, нам не грозит», — пишет издание.

Minval.az