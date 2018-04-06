Вчера вечером гражданин России Эльшад Гусейнзаде прилетел из Москвы в международный аэропорт «Ататюркт» турецкими авиалиниями.

Как передает Vesti. Az со ссылкой на турецкие СМИ, из Стамбула уроженец Азербайджана должен был продолжить свой путь в Баку на самолете «Турецких авиалиний».

45-летний Эльшад Гусейнзаде направился к гейту (воротам) №220, через который осуществлялась посадка. Когда он подошел воротам, то узнал, что процесс посадки на самолет завершился. Чтобы выйти на стоянку самолета, Эльшад Гусейнзаде подбежал к воротам №502 и начал изо всех сил бить кулаками и ногами по закрытой двери.

Разъяренному пассажиру удалось открыть дверь и выбежать на участок, где стоял самолет. Но ему не удалось добежать до самолета, так как Эльшада заметили сотрудники стояночной площадки и сообщили полиции аэропорта «Ататюрк».

Мужчина был задержан полицейскими и отведен в управление полиции аэропорта, где он дал показания, а затем был освобожден.

Minval.az