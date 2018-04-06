Молдавский телеканал Prime оштрафовали на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному Собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с «иностранной пропагандой», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии.

Совет считает, что телеканал грубо нарушил Кодекс телевидения и радио, поскольку в послании Путина «превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».

Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для «обеспечения информационной безопасности страны» Prime должен был отказаться от ретрансляции. Теперь ему предстоит выплатить 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов) — это максимально возможная сумма штрафа.

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