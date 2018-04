Пользователи Сети посмеялись над мужчиной, которого разыграла дочь ненастоящим предложением руки и сердца своего парня. Судя по видео, отец не обрадовался такому повороту событий.

Школьница разыграла своего отца на 1 апреля ненастоящим предложением парня выйти замуж. Судя по видео, отец пришел в отчаяние от такой перспективы. Ролик за несколько дней собрал более 5,5 миллионов просмотров.

Видео было опубликовано пользовательницей с ником @savannah_ajas. Девушка решила оригинальным способом подшутить над своим отцом. В видео показано, что вид в этот момент у мужчины был очень грустный. При этом со временем отчаяние только усиливалось.

Его супруга спросила, не хочет ли он что-нибудь сказать по такому случаю. Однако отец продолжал упорно хранить красноречивое молчание. Спустя минуту девушка прокричала: «С днем дурака». Какая реакция последовала за этим, в видео уже не показано.

i’d say we successfully fooled my dad 😂💍 pic.twitter.com/kBRETb1ttO

— Savannah Ajas (@savannah_ajas) 1 апреля 2018 г.