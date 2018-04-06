С 7-го по 8-е апреля в ереванском спортзале «Мика» состоится чемпионат Европы по киокушин каратэ.Президент федерации Андраник Акопян принял участие в пресс-конференции совместно с представителями международной федерации.

«Чемпионат Европы будет проведен в юношеской, молодежной и взрослой возрастных категориях. Удалось организовать турнир в Армении при содействии министерства Спорта, НОК Армении и мэрии Еревана. В европейском первенстве примут участие около 700 спортсменов из 28-и стран. Азербайджан отказался от участия в чемпионате Европы и призвал Турцию поступить так же»,- отметил Андраник Акопян.

Minval.az