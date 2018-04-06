В Хырдалане покончила с собой заместитель директора музыкальной школы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Абшеронского района.

Сообщается, что пятого апреля днем на чердаке дома номер один, расположенного на улице Ахмедова, повесилась Агаларова Нармин Эльман гызы, 1988 года рождения. Причина суицида пока не установлена. Известно лишь то, что Агаларова работала заместителем директора музыкальной школы номер 22 имени Ниязи. Отметим, что у Агаларовой было двое малолетних детей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

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