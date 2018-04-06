Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную роль миссий наблюдателей от СНГ на выборных процессах. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает БЕЛТА.

Говоря о роли миссий наблюдателей от СНГ, глава государства отметил, что Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег. «Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, всегда выносящих свои суждения еще до голосования», — заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому мы видим положительную роль миссий наблюдателей от Содружества и поддерживаем их активную деятельность. Кстати, это одно из важнейших неоспоримых направлений деятельности СНГ, полезных для всех», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. «Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны. Рассчитываем на сохранение лидирующей позиции России в деятельности нашего Содружества», — сказал глава государства. Он также отметил, что через несколько дней — 11 апреля — состоятся президентские выборы в дружественном Азербайджане. «Убежден, что азербайджанский народ, как и российский народ, сделает правильный выбор в пользу укрепления и процветания своего государства. Мы верим в дальнейшее развитие отношений с этой дружественной страной как в двустороннем, так и многостороннем формате», — заявил белорусский лидер.

Minval.az