7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Подует южный ветер.
Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 13-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 15-17° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.
В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-21°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.