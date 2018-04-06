В рамках проходящей в Баку конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения министр иностранных дел Эльмар Мамедъяроввстретился с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо.

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел, Ли Ён Хо выразил признательность за организацию конференции на высоком уровне.

Глава МИД сказал, что председательство Азербайджана в организации с 2019 года обусловлено доверием государств-членов Движения неприсоединения к Азербайджану.

Он также добавил, что КНДР заинтересована в более тесном сотрудничестве с государствами-членами в период председательства Азербайджана.

Э.Мамедъяров отметил, что рад приветствовать Ли Ён Хо в Азербайджане. Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность целей и принципов Движения неприсоединения, в частности, актуальность в текущих международных отношениях территориальной целостности, суверенитета и политической независимости, а также приверженности принципам Бандунга.

На встрече стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az