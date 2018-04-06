Кабинет министров утвердил «Требования к специально отведенным для курения местам».

Как сообщает АПА, эти требования применяются ко всем учреждениям, управлениям и организациям, независимо от форм собственности, организационно-правовой формы.

Предприятия, управления и организации, которые должны обеспечивать проектирование, строительство, восстановление и эксплуатацию специально отведенных для курения мест должны соблюдать эти Требования.

Специально отведенные закрытые места, предназначенны только для курящих людей (разного рода кальяны, электронные сигареты также приравниваются к видам табачной продукции). Они должны соответствовать следующим требованиям:

В них должна быть низкая температура, механическая система, обеспечивающая эту температуру должна функционировать на протяжении рабочего дня, система вентиляции этих мест не должна быть объединена с обычной системой и системой кондиционирования, воздух должен обновляться минимум 10 раз в течение часа и др.

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