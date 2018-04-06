Космическая экспедиция на МКС изучит, как ведут себя сперматозоиды в условиях невесомости.

Для этого на станцию были доставлены образцы человеческой спермы, сообщает «Лайф» со ссылкой на CNet.

Необходимые биологические материалы были доставлены в рамках программы Micro-11 с помощью ракеты SpaceX, запущенной в понедельник. Члены экипажа должны разморозить сперму и попробовать оплодотворить яйцеклетку. Все действия будут фиксироваться, отчёт отправят на Землю для более точного анализа.

На данный момент учёные полагают, что отсутствие гравитации в космосе увеличивает мобильность сперматозоидов и, как следствие, улучшает оплодотворяемость. Миссия исследователей заключается в том, чтобы узнать, смогут ли люди в будущем без проблем воспроизводить потомство, обитая на других планетах.

Minval.az