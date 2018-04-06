В Британском городке Ливерпуль очевидцы сняли на видео мужчину, который пользовался лункой для игры в гольф используя новый, даже инновационный метод. Полуголый парень снял одежду и принялся за дело, используя флажок и камеру телефона.

Инцидент возмутил и насмешил пользователей Сети. Комментируя действия парня, люди разделились на две категории. Первые считают, что герой клипа явно не в себе и его поведение может угрожать людям. Другие же думают, что это был не маньяк или педофил, а обычный фрик, который своей выходкой хотел что-то доказать.

Видео просмотрели уже просмотрели почти полмиллиона человек.

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