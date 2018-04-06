Вчера вечером у бывшего министра налогов Фазиля Мамедова неожиданно схватило сердце.

Как пишет газета «Ени Мусават» со ссылкой на надежные источники, экс-министр был размещен в принадлежащий ему самому «Международный Госпиталь Гянджа».

«Из отделения, куда доставили Фазиля Мамедова, перевели остальных больных и остановили прием новых пациентов. Бывший министр перенес сердечный приступ. Для лечения Фазиля Мамедова были вызваны специалисты из Турции, которые уже находятся в пути. Фазиль Мамедова не лег в бакинские госпитали из-за недоверия. Окружение экс-министра полагает, что в других медучреждениях его жизни может грозить опасность», — пишет газета.

Вместе с тем, газета отмечает, что репутация «Международного Госпиталя Гянджа» в самой Гяндже и прилегающих районах не очень хорошая.

«В открывшемся несколько лет тому назад, построенном в современном стиле и оснащенном современным медицинским оборудованием госпитале уже умерли 8 пациентов, доставленных с проблемами с сердцем», — утверждает издание.

Minval.az