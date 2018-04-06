Камеры видеонаблюдения на автомобильной стоянке в Бразилии зафиксировали жестокое убийство жены бывшего наркоторговца. Как передает «Лайф», женщину расстреляли вскоре после ареста её мужа в Сан-Паулу.

Видео было выложено в Сеть пользователем Rondas79. На сегодняшний день известно, что убитая была студенткой юридического факультета местного вуза.

Почему преступники решили отыграться на ней за поступки мужа, не сообщается. В настоящий момент дело расследуется гражданской полицией Сан-Паулу.

Minval.az