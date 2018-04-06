На проспекте Гейдара Алиева будут установлены два новых дорожных знака, месторасположение одного изменят.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, перед выездом с проспекта, на пересечении его главной и второстепенной дорог (в сторону центра города, у здания Центра Гейдара Алиева), на данный момент установлен знак «Конец зоны ограничения максимальной скорости 90 километров в час».

«Это приводит к тому, что при перестроении на пересечении главной и второстепенной дорог водители порой резко тормозят, создавая опасные ситуации. Чтобы решить эту проблему, планируется переместить знак «Конец зоны ограничения максимальной скорости 90 километров в час» на несколько сотен метров ближе к «Багировскому мосту», а после него поставить знаки «Ограничение максимальной скорости 70 километров в час» и следом «Конец зоны ограничения максимальной скорости 70 километров в час». Это обяжет водителей подъезжать к пересечению дорог уже на скорости 60 километров в час, что позволит избежать аварийных ситуаций и ДТП», — подчеркнули в управлении.

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