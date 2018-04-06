ЗАО “Бакинский метрополитен” привнес определенные изменения в ряд станций.

Как сообщает Report, на 4 станциях оповещения будут сопровождаться музыкальным фрагментом и озвучкой на английском языке.

Пресс-секретарь ЗАО Насими Пашаев подтвердил Report этот факт.

По его словам, тем самым число станций, где оповещения сопровождаются музыкальным фрагментом, достигло 24:

«До сегодняшнего дня оповещения на 5 из 25 станций метро не сопровождались музыкой и озвучкой на английском языке. Это – станции метро «Aвтовокзал», «Мемар Аджеми», «Джафар Джаббарлы», «Шах Исмаил Хатаи» и «Бакмил». Отныне кроме «Бакмил», все 4 станции оснащены музыкальным сопровождением и озвучкой как на азербайджанском, так и на английском языке. Названия станций и анонсы даются на двух языках».

Н.Пашаев сообщил, фрагменты из каких музыкальных произведений будут звучать на станциях метро. На станции «Шах Исмаил Хатаи» — из балета «1001 ночь» Фикрета Амирова, на станции «Джафар Джаббарлы» — из «Азербайджанского каприччио», на станции «Автовокзал» — «Аразбары» Узеира Гаджибекова, на станции «Meмар Аджеми» – фрагмент из произведения «Лейла» Рауфа Гаджиева.

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