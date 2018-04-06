Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений.

Как передает ТАСС, об этом говорится в оглашенном в пятницу приговоре Центрального районного суда Сеула.

Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

Оглашение приговора впервые в истории страны прошло в прямом телевизионном эфире, несмотря на протесты защиты. Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на финальном заседании суда. У ее адвокатов есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции.

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