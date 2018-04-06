«Я никогда не проклинаю хороших журналистов. Но я проклинаю непрофессиональных, искажающих мои мысли журналистов».

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Хады Раджабли.

По его словам, те журналисты, которые пишут о нем ложь, получают свое наказание:

«Или их наказывает каким-то образом судьба, или сайты, где они работают, закрываются и так далее. Если вы были у меня в кабинете, то видели, что у меня есть там Коран, и дома тоже. Я совершил умру (малое паломничество – ред.). Как любой человек, я тоже могу проклинать. Я проклинал тех, кто искажал мои мысли и писал обо мне ложь. Пишущие ложь должны бояться Аллаха. Даже если я не буду проклинать, то Аллах все видит», — приводит его слова портал Olke.az.

Minval.az