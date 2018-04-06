Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана планирует 7 мая 2018 года начать продажи первых квартир в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении MIDA.

«Продажи квартир в Ясамальском жилищном комплексе в рамках программы льготного жилья стартуют 7 мая и продолжатся до 7 августа 2018 года. Всего на продажу будут выставлены 260 квартир полностью отремонтированных, меблированных, оснащенных комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа », — отмечается в сообщении, которое приводит Интерфакс.

Продажа квартир будет осуществляться только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 26,932 тыс. манатов за однокомнатную, 42,554 тыс. манатов — за двухкомнатную и 59,063 тыс. манатов – за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, однокомнатная квартира обойдется в 29,925 тыс. манатов, двухкомнатная — 47,282 тыс. манатов, трехкомнатная – 65,626 тыс. манатов. Размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 — одноблочными и 12-этажными.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них — детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

Minval.az