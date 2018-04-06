«Честно говоря, трудно припомнить что-то, что настолько бы беспокоило, что требовались бы бессонные ночи. Таких особых трудностей, знаете, я припомнить не могу. Бывают, конечно, рабочие моменты. Случается разочарование, когда недолжным образом выполняются инструкции и поручения. Но в целом за эти годы все у нас шло по плану».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос «что он считает самым трудным моментом за минувшие пять лет президентского срока?». И были ли какие-то ситуации, которые доставляли ему бессонные ночи?.

Президент отметил, что изначально исходил из того, что устойчивое развитие государства возможно, только если правильно спланировать шаги, их последовательность, их приоритеты.

«И они должны быть нацелены на результат. Мы всегда были далеки от популизма. Иной раз мы даже стремились как бы особо себя и не демонстрировать — просто делать то, что нужно для успешного развития страны. С вопросами, связанными с нашим внутренним развитием, никаких сложностей не было и, думаю, не будет. Единственное беспокойство периодически вызывали вопросы, связанные с региональной обстановкой. Как обострение региональной обстановки может негативно сказаться на наших гражданах, на нашей стране. И что нужно сделать для того, чтобы обезопасить наших граждан и страну от рисков», — подчеркнул он.

Говоря о том, что больше всего беспокоит людей и с чем они обращаются к президенту, И.Алиев отметил, что в первые годы, когда он был избран президентом, очень много было обращений по вопросам инфраструктуры, плачевного состояния школ, больниц, отсутствия электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, отсутствия дорог и так далее. Но по мере решения этих вопросов, конечно же, предложения стали уже совсем другого характера.

«Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы видим, что практически все инфраструктурные вопросы в Азербайджане были решены. Я в регионах бываю очень часто, и первое время местные руководители думали: вот приехал, дал поручение… когда он еще сюда приедет? А я приехал еще раз через полгода. Потом еще раз через полгода. И поняли руководители на местах, что нужно выполнять решения и делать свое дело не от визита президента к визиту, а каждый день.

Живое общение позволяет мне держать руку на пульсе, знать, что беспокоит людей. И конечно же, контролировать выполнение решений.

Думаю, что в предстоящие годы главным направлением нашей деятельности будет совершенствование системы управления. Это вопрос, связанный с социальной справедливостью, чиновничьим безобразием. Для этого как раз и нужен общественный контроль. Для этого в основном я и совершаю поездки», — подчеркнул глава государства.

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