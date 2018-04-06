В Азербайджане создается банк вакансий в связи с безработицей.

Как сообщает АПА, об этом отмечается в статье 7 законопроекта «О занятости».

Согласно статье, банк вакансий создается соответствующими органами исполнительной власти на основании информации о новых рабочих местах, которую работодатели вносят в информационную систему.

На основании информации работодателей электронная информационная система создает таблицу о штатных единицах по каждому работодателю.

В создании банка вакансий могут быть использованы информационные резервы, собранные юридическими лицами, имеющими соглашение с соответствующими исполнительными органами об обмене электронной информацией.

Отмечается, что работодатели, которые в положенный срок не внесли данные в информационную систему, будут нести ответственность в установленном законом порядке.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в первом чтении сегодняшнего заседания Комитета по труда и социальной политике.

Minval.az