Кабинет министров внес изменение в «Правила составления и исполнения госбюджета».

Как сообщает АПА, согласно Правилам, в процессе исполнения государственного бюджета сумма средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год для регулирования местных доходов и расходов государственного бюджета, может быть увеличена соответствующим органом исполнительной власти до 20 процентов либо уменьшена до средств, поступающих дополнительно к прогнозу местных доходов.

Согласно изменению, в этом случае уже Кабинет министров может предпринять этот шаг только в случае согласования с президентом Азербайджанской Республики.

Согласно действующим правилам, с согласования с соответствующим органом исполнительной власти сбережения, создавшиеся в процессе исполнения государственного бюджета по одноразовым целевым средствам, предусмотренным соответствующими разделами, подразделами, параграфами, статьями и подстатьями экономической классификации, могут быть направлены в Резервный фонд государственного бюджета и использованы для финансирования других мероприятий.

Согласно изменению, полномочие Кабинета министров в этой области отменено.

Другими словами, возникшая в течение отчетного года экономия по средствам разового назначения, предусмотренным в соответствующих статьях, параграфах, пунктах и подпунктах экономической классификации в процессе исполнения госбюджета при согласовании уже не с Кабинетом Министров, а с президентом Азербайджана, будет направлена в Резервный Фонд, и расходоваться для финансирования других мероприятий в течение года.

Отметим, что такое решение было принято с целью обеспечения исполнения указа президента Азербайджана от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений в Указ президента Азербайджанской Республики от 31 октября 2002 года номер 809 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе».

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