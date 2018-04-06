Запуск на орбиту азербайджанского телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» намечен на 25 мая 2018 года.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщается на сайте французской компании «Airanespace».

«Airanespace 25 мая запустит на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2» с помощью ракетоносителя Ariane-5», — отмечается в информации.

Как сообщалось, ОАО «Azerkosmos» и «Airanespace» в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника «Azerspace-2». По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией «Space Systems/Loral» (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2″. Стоимость контракта составляет $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» будет осуществляться за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

Как сообщалось, спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане — ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией «MEASAT» об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Общая стоимость «Azerspace-1» составляет $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Minval.az