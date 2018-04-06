Утвержден Генеральный план развития города Сумгайыт на период до 2030 года.

Решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Решение было утверждено с учетом предложений Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской республики.

Minval.az