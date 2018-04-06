Утвержден Генеральный план развития города Сумгайыт на период до 2030 года.
Решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.
Решение было утверждено с учетом предложений Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской республики.
Утвержден Генеральный план развития города Сумгайыт на период до 2030 года.
Решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.
Решение было утверждено с учетом предложений Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской республики.
Дата: 2018/04/06 10:11
Раздел: Азербайджан
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