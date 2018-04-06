В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил мужчина-трансгендер.

Как передает Лента.ру со ссылкой на местное издание Yle, молодой отец при рождении был женщиной, сменил пол и в позапрошлом году получил новый паспорт, в котором числился уже мужчиной. Для зачатия он прервал гормональную терапию, беременность прошла без проблем.

Родители рассказали, что до родов столкнулись с бюрократическими препонами — электронные системы давали сбои, отказываясь признавать факт беременности у мужчины.

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