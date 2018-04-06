Посетители Бакинского зоопарка могут увидеть здесь новых животных.

Как сообщил Trend директор зверинца Азер Гусейнов, на основе договора с Московским зоопарком, в Баку привезены одна пара дагестанских туров, три фазана, три мандаринки, один ковровый питон.

Как отметил директор, в настоящее время в зоопарке проводятся ремонтно-строительные работы, и если после завершения всех работ останется место, может быть рассмотрен вопрос о поступлении новых животных.

Ранее на основе договора с Ташкентским зоопарком в Бакинский зоопарк привезли ламу, гривистого барана, розового пеликана, ворона и крупного филина.

Minval.az