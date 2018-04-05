Королеву Испании Летисию освистали из-за публичного унижения матери короля Фелипе VI, королевы Софии Греческой.

Согласно информации «Лайфа», инцидент произошёл в Мадриде во время мероприятия, посвящённого людям с ограниченными возможностями. На выходе царственную особу ждали около тридцати человек. Как только королева появилась, они начали её освистывать и кричать: «Убирайся, бездельница». При этом Летисия продолжала улыбаться и махать рукой, после чего села в машину и уехала.

VÍDEO | Abucheos a doña Letizia en su primer acto público tras su gesto en Palma: «Antipática», «fuera» https://t.co/LBeMiXYHb3 pic.twitter.com/IHAGNU9lRG — EL PAÍS (@el_pais) 5 апреля 2018 г.

Недавняя любимица испанцев разгневала народ неуважением к своей свекрови — королеве-матери.

После пасхальной мессы в кафедральном соборе Пальма-де-Мальорки королева София обняла за плечи своих внучек — 12-летнюю наследную принцессу Леонор и десятилетнюю принцессу Софию, чтобы с ними сфотографироваться.

Однако Летисия не позволила этого сделать, заслонив позировавшую группу от фотокамер. При этом она специально начала ходить вперёд и назад перед свекровью. После этого между королевскими особами вспыхнула ссора, в которую пришлось вмешаться Фелипе VI.

Видео произошедшего широко разошлось в соцсетях, и поведение Летисии вызвало крайнее негодование испанцев.

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