Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству школ модульного типа в Агстафинском, Дашкесанском, Гедабейском, Гейгельском, Товузском и Шамкирском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 15 школ модульного типа в Агстафинском, Дашкесанском, Гедабейском, Гейгельском, Товузском и Шамкирском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минобразования будет выделено 4,461 миллиона манатов.

Minval.az