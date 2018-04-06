В пригородном городе Вэньлин решили популяризировал развеивание праха над морем, за такое решение людям старше 70 лет будут платить пособие.

Пособие составляет 100 юаней для людей в возрасте 70-80 лет и повышается на 100 юаней за каждые прожитые 10 лет (то есть столетние китайцы будут получать уже 400 юаней). Эта мера призвана снизить нагрузку на экологию, сэкономить древесину и землю, которую иначе приходится выводить из эксплуатации, сообщает «Синьхуа».

Подобные меры уже существуют в ряде провинций, также в качестве альтернативы предлагаются кремация или воздушное погребение на дереве. Каждый год в Китае умирает около 10 млн человек, традиционное захоронение потребовало бы создания 30 квадратных километров кладбищ ежегодно.

Minval.az