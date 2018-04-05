История жителя Баку, перебравшегося в Германию

Однажды Нодар Думбадзе в рассказе «Hellados» устами своего героя – этнического грека, живущего в Грузии — сказал прекрасную фразу: Родина – она глубже. И это на самом деле является правдой: куда бы ни забросила человека судьба, душой и сердцем он остается в родном городе, в родном селе, и всякий раз, когда этот человек закрывает глаза перед отходом ко сну, цепкая память выдает воспоминания, которые долго не позволяют заснуть, заставляя вставать с постели, нервно курить, или попросту выходить на балкон и в огнях чужого города пытаться разглядеть родные огни своей покинутой родины. Для кого-то – покинутой навсегда, для кого-то оставленной на время.

Ностальгия – страшное слово, но и это можно пережить, особенно, если в сердце какая-то обида и боль.

В нашей новой рубрике «Соотечественники за границей: невыдуманные истории» мы хотим рассказать о гражданах Азербайджана, проживающих сегодня за пределами страны. По разным причинам. Эти люди не политические эмигранты, и уехали из Азербайджана совсем по другим причинам. И каждому из них есть что сказать.

В поисках таких людей нам помогли социальные сети и форумы, где собираются соотечественники, проживающие за рубежом. Первым на наш призыв откликнулся Мурад Гасанов, автор сборника стихов и рассказов об Азербайджане, много лет проживающий в Германии (Дюссельдорф). Мурад Гасанов согласился рассказать о своем нелегком тернистом пути к благополучной жизни европейца, а также о том, что чувство ностальгии не просто ломает, но и заставляет думать о возврате на родину – не смотря на успехи, достигнутые за годы жизни в Германии.

Мурад родился и жил в Баку, на ул. Буйнакской (ныне Шейха Шамиля). Решение уехать созрело в 2002-м году. Что подвигло его на отъезд? Скорее, желание быть рядом с родителями, которые на тот момент уже проживали в Германии, ну и желание попробовать свои силы в чужой стране. Конечно же, перед Мурадом и его супругой стояла сложная дилемма, потому что они оба работали в хороших местах, кроме того, у них как раз родился малыш.

— И вот мы приехали в незнакомую нам страну. Что сказать? Я описал все тяготы и сложности проживания в Германии, воплотив их в один собирательный образ: не факт что это написано обо мне. Возможно, многие эмигранты узнают в этом образе себя, потому что все это непосредственно связано с той самой жизнью нелегкой жизнью эмигранта в Германии. Хотя многие граждане Азербайджана видят эту жизнь совсем по-другому.

— По каким причинам вы эмигрировали из Азербайджана, Мурад?

— Я уехал из Азербайджана в рамках программы «Воссоединение семей», у меня были документы из немецкого посольства, и потому при выезде не было у меня проблем. Я не был беженцем или эмигрантом. И вот, когда мы приехали в Германию, началась реальная жизнь – в обществе, где тебя никто не ждал, и никто не собирается носить на руках. Скажу так: все эти истории о том, что людям, приехавшим на ПМЖ в Германию, платят огромные пособия – полная чушь. Как я уже говорил, у меня много рассказов на эту тему – и про распределительные лагеря, и про то, как люди ютятся в малюсенькой комнате всей семьей. Да, конечно, власти страны выдают определенную сумму, которая с точки зрения гражданина Азербайджана может показаться огромной. Но на самом деле эта сумма мизерная для жизни в Германии. Первое время оплачивается квартира, которая обязательно будет располагаться в самом дешевом и неблагополучном социальном районе. То есть, все это относительно. На словах всегда и все изумительно и прекрасно. А на деле получается совсем по-другому.

— Как проходила ваша адаптация? Как скоро вы встали на ноги?

— Первые годы – самые тяжелые, просто невыносимые. Кроме того, немецкий язык очень тяжелый, и если человек надумал уезжать в Германию, то заняться изучением языка нужно задолго до отъезда. Кроме того, отмечу, что в Германии строить карьеру намного тяжелее, чем в Азербайджане – хотя бы потому, что в этой стране напрочь отсутствуют такие понятия как товарищеская помощь, родственные связи. В Германии ты один, никто не поможет тебе ни советом, ни делом, ты борешься против стены. Европа – это не то место, где мечтают о том, чтобы кто-то приехал и занял рабочие места. Пока ты будешь работать где-то в пиццерии разносчиком или официантом – на тебя будут смотреть более или менее благосклонно – как на абсолютно ничего не значащего сотрудника. Но как только ты захочешь подниматься выше, начинаются проблемы. Потому что ты иностранец, разговариваешь с акцентом, связей у тебя нет, знаниям нашим, дипломам и сертификатам в Европе абсолютно не верят, так как считают, что все наши документы о высшем образовании ровным счетом ничего не стоят. Поэтому все приходится доказывать — кровью и потом. Если, к примеру, житель Германии просто работает и получает свою зарплату – без желания продвинуться по карьерной лестнице, он отрабатывает свои 7-8 часов и идет домой отдыхать в кругу семьи. Те же, кто решил подняться выше, выкладываются по 11-12 часов для того, чтобы их заметили и оценили. Все это очень тяжело на самом деле.

— Есть ли в Дюссельдорфе сообщество азербайджанцев, которое помогает своим соотечественникам, направляет их?

— Я никогда не сталкивался в Германии с какой-то стуктуризированной диаспорой. Да, азербайджанские сообщества есть в разных городах Германии: она организовывает общественные мероприятия, митинги, к примеру, в годовщину апрельской войны в Карабахе, и в митинге этом я сам так же принимал участие. Но вы, скорее всего, имеете ввиду работу сообщества по принципу еврейских общин, то есть организацию, куда можно обратиться именно за реальной помощью – такого не существует.

— Вы много лет живете в Германии. Скажите, как вы справляетесь с ностальгией? Или со временем это чувство становится все более притупленным?

— Конечно же, ностальгия просто нереальная. Она не отпускает, и не важно – прошло 6 лет или 16 с момента отъезда. Чувство тоски тоже. И я уже начинаю всерьез задумываться о том, чтобы вернуться в Азербайджан, чтобы работать на Родине. Я, наверное, в какой-то степени дошел здесь до максимума по своей карьерной лестнице, и дальше подниматься будет уже просто нереально. Хоть я и гражданин Германии с многолетним стажем, но все же я не немец. Я хочу принести пользу своей стране – с учетом моего опыта работы за границей. Я мечтаю получить хорошее предложение из Азербайджана, чтобы приехать и работать на Родине.

— Не боитесь ли вы возвращаться из благополучной Германии в Азербайджан, где все по-другому?

— Знаете, каждую страну можно назвать благополучной или наоборот. Самое главное – что ты стоишь в этой стране, чего ты сам добился. Самое главное – твой характер. В любой стране существуют сложности. Люди, которые проживают в Азербайджане, мечтают приехать в Германию, они думают, что их ждут с распростертыми объятиями, думают, что их примут, обеспечат нереально большими пособиями, на которые можно будет безбедно прожить, не работая (а если будет работа, то с многотысячным окладом). И это все, конечно же, химера. В любой стране мира для того, чтобы добиться чего-то, нужно рассчитывать только на себя. Я здесь, в Германии, в стране, в которой никогда до этого не был, не зная в совершенстве языка, не будучи знакомым с обычаями и менталитетом, сумел выжить, начиная свою карьеру с простого упаковщика, а сейчас являясь директором этой компании, справиться – так же как моя супруга, которая прошла огромный путь как врач. Ее поначалу не допускали до работы врача: она должна была сначала заново отучиться, затем бесплатно работала по 11-12 часов, затем она стала работать врачом в университетской клинике, а потом стала владелицей собственного кабинета, что на самом деле архисложно. И если мы в чужой стране смогли добиться таких успехов, то в стране, в которой я родился и жил до 22-х лет, я тоже смогу добиться успеха, и это будет проще.

— С тех пор как вы уехали из Азербайджана, вы возвращались на Родину?

— Да, я был, но не так часто, как хотелось бы. Наверное, раза 4 приезжал.

— Вопрос, который я задам вам сейчас, интересует многих читателей. Это цены. Сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы прожить на эти евро-деньги?

— Опять же, все зависит от того, что вы хотите получить в этой жизни. У каждого свои потребности, и конкретную сумму я назвать не могу. Но мои друзья или родственники, приезжающие ко мне в Германию, всегда удивляются, что здесь все намного дороже. Но если вы хотите знать среднестатистическую сумму зарплаты в Германии, то она приблизительно равняется 2800-3000 евро брутто (без вычета налогов, прим.авт.). С вычетом налогов на руки выдается сумма в размере 1700-1800 евро. Сейчас многие почитают, пересчитают в манатах и скажут – да, платят не мало, но есть еще и налоги, которые мы платим. Плюс с разведенных налогов взымается больше. Так же мы оплачиваем много страховочных полисов. Но сравнить уровень жизни Азербайджана и Германии совершенно невозможно, сами понимаете. Элементарно аренда 2-комнатной квартиры в хорошем районе Дюссельдорфа стоит 800-900 евро в месяц. А если покупать квартиру в хороших городах Германии, то квартира эта обойдется в пределах 200-250 тысяч евро. В Азербайджане приличная 2-комнатная квартира стоит в пределах 140-150 тысяч манатов.

— Ну, если рассуждать в таком разрезе, то я могу назвать другие данные: в элитных районах Баку цены за квартиры зашкаливают за 2 миллиона манатов.

— Да, но и в Дюссельдорфе есть элитные квартиры, которые стоят и 5 миллионов евро. Я же вам назвал абсолютно средний минимум. Если взять квартиру около ст.м. «Хатаи» в новостройке – не в элитной – то 2-комнатная квартира (70 кв.м.) стоит не дороже 140- тысяч манатов. Здесь же в аналогичном доме (правда, не в новостройке, здесь их очень мало), будет стоить больше 200 тысяч евро.

— Вы увлекаетесь сочинительством, как уже отметили выше. Расскажите о своем хобби, о книгах, которые вы пишете.

— Да, это так, я очень люблю писать. Первый сборник моих стихов, посвященных Азербайджану, был издан в Праге. Затем я начал работу над сборником рассказов о жизни эмигрантов в Германии, который вышел в свет при поддержке Союза Писателей Азербайджана в прошлом году. Кроме того, я пишу стихи, которые потом используют в клипах. Последний проект был у нас с Севиндж Агасиевой, я написал на ее музыку стихи, которые она позже декламировала в своем клипе. Как вы правильно отметили – сочинительство — это мое хобби, определенный успех в творчестве есть, но я его не могу развивать, потому что я занятой человек, работаю по 11 часов в сутки.

— Вы начали заниматься творчеством в Германии или еще будучи гражданином Азербайджана?

— Я пишу, сколько себя помню. Но именно что серьезно писать я начал в Германии, причем в последние годы.

— Так сильно ностальгия давит, что хочется писать и писать об Азербайджане?

— Ностальгия сильно давит, она такая, что хочется жить этой жизнью своей Родины – со всеми ее минусами, со всеми ее плюсами, с подводными камнями, с ее победами. Кстати, я встречал много эмигрантов из Азербайджана, приезжающих в Германию, которые говорили через каких-то полгода фразу «Да, это совсем не то, о чем мы думали», вслед за чем поворачивались и уезжали обратно. А потому о конкретно плюсах и минусах говорить категорично было бы неправильным. Я же жду шанса, который позволит мне вернуться на родину и работать в Азербайджане.

Яна Мадатова

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