Специалисты из Фэрфилдского университета (США) провели опрос 5293 американцев и обнаружили, что курильщики потребляют в среднем на 200 калорий в день больше, чем некурящие люди. При этом они едят меньшими порциями.

Участники опроса рассказали ученым, что они ели за последние сутки, а также есть ли у них вредные привычки. Оказалось, что никогда не курившие люди потребляли около 1,79 килокалории на грамм пищи в день, в то время как заядлые курильщики — 2,02 ккал/г. Бросившие курить употребляли больше калорий на грамм пищи (1,84 ккал/г) по сравнению с никогда не курившими, но плотность питания бывших курильщиков по-прежнему была значительно ниже, чем у заядлых курильщиков.

«Питание курильщиков состояло из продуктов с более высокой энергетической плотностью. Это значит, что они ели меньше, но потребляли большее количество калорий. Некурящие ели больше, но употребляемые ими продукты были менее калорийными», — комментирует результаты исследования Жаклин Вернарелли (Jacqueline Vernarelli), слова которой приводит «Вокруг света».

Как отмечают авторы исследования, курение может быть связано с ухудшением качества питания — меньшим количеством фруктов и овощей, и, как следствие, ограниченным доступом к витаминам и микроэлементам. Дефицит полезных веществ может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Связь между курением и питанием интересна еще и тем, что для многих отказ от пагубной привычки затрудняют опасения по поводу набора лишнего веса. Как объясняют специалисты, диета с низкой энергетической плотностью позволит не бояться вставать на весы после отказа от сигарет.

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