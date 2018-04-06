Как рассказал репортеру издания Radaronline один из приятелей Ди Каприо, Лео сейчас приходится непросто: ему необходимо экстренно похудеть ради роли в новом фильме Квентина Тарантино. Дело продвигается не слишком быстро.

В новом кино 43-летнему Лео предстоит появляться перед камерой без рубашки, а для этого необходимо избавиться от лишних килограммов. Как сообщил приятель актера, Ди Каприо предпринимает отчаянные усилия, чтобы его живот снова стал плоским, как когда-то.

Для начала Лео сел на диету, отказавшись от своей любимой пасты с соусами и десертов. Не говоря уже о еде из Макдоналдса, где он частенько «заправляется», проезжая мимо на машине. Теперь Ди Каприо, не привыкший к ограничениям, жалуется, что он «голодает». Но главной частью подготовки к роли стали тренировки в спортзале, куда, как признавался не раз актер, он обычно заглядывать не любит. Каждое утро Лео начинает с бесчисленных отжиманий.

На такие жертвы Ди Каприо пришлось пойти для того, чтобы получить возможность сняться в новом кино Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», основанном на реальной истории. Речь о жене Романа Полански Шэрон Тейт, погибшей от руки Чарльза Мэнсона в 1969-м. Любопытно, что, кроме Лео, в проекте задействованы Брэд Питт и Марго Робби. Для Ди Каприо это будет уже второй опыт сотрудничества с Тарантино, у которого он снялся в «Джанго освобожденном» в 2012-м.

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